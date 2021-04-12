Кубок Дэвиса объявил о смене проведения финального турнира, который первоначально должен был пройти с 25 ноября по 5 декабря прошлого года в Мадриде на покрытии «хард».

Сборная России по теннису сыграет свою группу в Мадриде. Соперниками станут команды Испании и Эквадора. В Мадриде также состоятся матчи группы B, где выступают сборные Канады, Швеции и Казахстана, два четвертьфинала, полуфинальные и финальные встречи.

Австрийский Инсбрук примет игры групп C и F, а итальянский Турин – матчи групп D и Е. В обоих городах также состоятся по одному четвертьфиналу турнира.

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Ранее Кубок Дэвиса проходил в одной стране и одном городе.

Действующий обладатель Кубка Дэвиса – сборная Испании.

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