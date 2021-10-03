Сборная России выиграла Кубок Дэвиса среди юниоров, который прошел в Анталии. За национальную команду выступали 16-летние Максим Жуков, Ярослав Демин и Данил Панарин.

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В финальном турнире приняли участие 16 команд. На групповом этапе Россия проиграла Мексике, но победила Болгарию и Тунис. В четвертьфинале российские теннисисты выбили Канаду, в полуфинале – Аргентину, а в финале одолели Францию.

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Жуков – 82-я ракетка мира среди юниоров, Демин – 139-я, Панарин – 273-я.

Россия уже выигрывала юниорский Кубок Дэвиса в 2016 году.

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