В трех городах и трех странах с 25 ноября по 5 декабря пройдет финальная часть Кубка Дэвиса. Из-за пандемии мини-турнир сборных, которые раньше называли Мировой группой, сначала перенесли на год, а затем раздули до 10 дней. На протяжении 1,5 недели 18 национальных команд будут рубиться в австрийском Инсбруке, испанском Мадриде и итальянском Турине.

Сборная России из-за санкций ВАДА и CAS выступит на Кубке Дэвиса под названием «Сборная Федерации тенниса России», без флага и гимна, но с логотипом ФТР – тремя мячами белого, синего и красного цветов. Видимо, в ITF пошли на этот компромиссный вариант.

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Русские – самая статусная команда турнира. Ни у кого больше нет в заявке трех теннисистов из топ-20 рейтинга ATP и двух – из первой пятерки. Двоих игроков из 20-ки лучших насобирали действующие чемпионы из Испании, но тренер Серхи Бругера надеется только на Роберто Баутиста Агута (№19) и Пабло Карреньо Бусту (№20).

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Формат финальной части Кубка Дэвиса

Марат Сафин, Кубок Дэвиса, 2019 год Фото: Getty Images

В Инсбруке, Турине и Мадриде сыграют 18 сборных. Встречи между командами пройдут в формате «лучший из трех», то есть для победы достаточно взять два одиночных трехсетовых матча. Иначе все решит игра в парном разряде.

Участников разбили на шесть групп по три команды. В плей-офф пробьются шесть победителей каждого пула и две лучшие сборные, занявшие вторые места. Дополнительные слоты в 1/4 финала определят по проценту выигранных матчей, если это не поможет – по проценту сетов или геймов.

Россия посеяна под 12-м номером и идет условно из второй корзины, хотя и попала в решающую часть КД на правах полуфиналиста прошлого розыгрыша. Жеребьевка отправила команду Шамиля Тарпищева в группу A, соперники – Испания и Эквадор. Медведев, Рублев и дружочки проведут все матчи в Мадриде. Причем в Испании состоятся игры не только предварительной стадии, но и в плей-офф. Победитель группы A и обе лучшие вторые команды останутся на «Мадрид Арене», а 1/2 финала и решающая встреча тоже пройдут в испанской столице.

Кто сыграет? Участники Кубка Дэвиса

Новак Джокович (Сербия) и Даниил Медведев (Россия), Кубок Дэвиса-2017 Фото: Getty Images

Всего в финальной части зарубятся только топовые национальные команды. В Мадрид приедут Россия, Испания и Эквадор (в группе A) и Канада, Швеция с Казахстаном (в группе B). До Инсбрука доберутся Франция, Великобритания и Чехия (группа C) и Сербия, Германия и Австрия (группа F). В Турин жеребьевка отправила участников группы D Хорватию, Австралию и Венгрию, а также США, Италию и Колумбию из группы E.

В главном командном теннисном турнире года не сыграют легенды Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Они давно закончили сезон из-за травм, а Швейцария без Роджа не отобралась на КД и не получила уайлд-кард. Самые большие потери понесла финалист последнего розыгрыша Канада. У «кленовых листьев» снялись Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов, из-за чего первой ракеткой сборной станет 133-й в мире Вашек Поспишил.

Также у Италии не будет финалиста Уимблдона-2021 Маттео Берреттини, у Германии – чемпиона Итогового турнира Александра Зверева. Зато приедут первый номер мирового рейтинга Новак Джокович и участники туринского ATP Finals – Янник Синнер из Италии и Кэмерон Норри из Великобритании.

Какие шансы у России?

Даниил Медведев и Шамиль Тарпищев, Россия, Кубок Дэвиса Фото: Getty Images

Довольно высокие. Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов входят в топ-30 мирового рейтинга и готовы порвать конкурентов. Их подстрахует опытный Евгений Донской, который вместе с Россией побеждал на ATP Cup-2021, хоть и проиграл в обоих парных матчах.

Конечно, два русских теннисиста (Медведев с Рублевым) провели кучу напряженных матчей и потратили кучу сил. Капитан сборной и президент ФТР Шамиль Тарпищев уже пожаловался, что из-за игр Итогового турнира Даниил с Андреем приедут не в лучшей форме. Но сам Медведев заявил, что едет в Мадрид за хорошим результатом.

Даня уже переписал историю национального тенниса, когда впервые за 16 лет взял трофей на турнире «Большого шлема». Сборная России 15 лет не выигрывала Кубок Дэвиса. Кажется, пора.

Расписание матчей сборной России и плей-офф

Даниил Медведев, Аслан Карацев, Андрей Рублев, Россия, ATP Cup-2021 Фото: Getty Images

27 ноября, 18:00 мск, Россия – Эквадор;

28 ноября, 18:00 мск, Россия – Испания;

1-2 декабря, 1/4 финала с возможным участием России;

3-4 декабря, полуфинал;

5 декабря, финал;

А пока все теннисисты слетаются на финал Кубка Дэвиса, весь мир следит за ситуацией с пропажей победительницы Уимблдона в парном разряде Шуай Пен. Это правда, что из-за нее у Китая отберут Олимпиаду

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