Сборная России финалит сезон в числе фаворитов – снесла соперников на австралийском ATP Cup в начале года, оформила первую строчку в общекомандном зачете Олимпиады, взяла трофей имени Билли Джин Кинг. Кубок Дэвиса – последний шаг к триумфу. С 27 ноября за ним пойдут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. 100-килограммовый Кубок русские уже отбирали у Франции в 2002-м и Аргентины в 2006 году. Что-то помешает оформить хет-трик в 2021-м?

Кубок Дэвиса-2002: эпичный камбэк, объятия Ельцина и новая суперзвезда

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Кто-то неуклюжий перелез через сектор, растолкал встречных и приблизился к столпившимся на корте теннисистам – первое, что заметил 20-летний Миша Южный, переживая пятисетовый триллер. Еще секунда, и русский исчез в теплых объятиях Бориса Ельцина. Бывший президент России буквально снес с ног худощавого юниора – так ему хотелось поздравить звезду финала. После Южный десять минут бессвязно что-то бормотал в камеру, благодарил за овации и еще не осознавал важность французского камбэка.

Davis Cup Россия – фаворит Кубка Дэвиса. Медведев и Рублев vs Джокович 23/11/2021 В 15:41

Михаил Южный и Борис Ельцин Фото: Getty Images

Выбивающая первая и прием в аут по длине – так буднично и без изысков Южный еще не раз будет закрывать матчи и брать титулы, но этот розыгрыш станет самым важным в карьере. Ни один теннисист тех времен не возвращался в игру, уступая первые два сета в финале Кубка Дэвиса. Москвич одолел такого же новичка-француза Поля-Анри Матье (3:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4) и впервые привез серебряную чашку с грунтового корта Берси на родину.

Южный, скорее, считался первым на замену, нежели зрелым финишером – в нулевые феерили другие герои. Уже легенда Евгений Кафельников с двумя «Шлемами» на «Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999 и Марат Сафин, который открыл счет «ТБШ» после победы в 2000 году на USO. Он хотел повторить достижения более титулованного коллеги: также дошел до финала АО и полуфинала «РГ», но в 2002-м с мировых кортов увез лишь «Мастерс» Парижа. Сафин закрыл сезон третьим в мире.

Именно эти двое вывели Россию в финал Кубка Дэвиса. В первом круге прошли Швейцарию с неутомимым Роджером Федерером (хотя будущая легенда с 20 «ТБШ» взял обе личных встречи), потом – Швецию, а в полуфинале перешагнули через Аргентину. В сумме пара проиграла только три матча. Так что на битву с Францией Южный явно ехал для подстраховки.

Марат Сафин и Михаил Южный Фото: Getty Images

Как и все этапы Кубка Дэвиса, финал длился до трех побед. После провала Кафельникова в личке и паре сборная усилиями Сафина смогла уравнять шансы на титул – Марат в битве с Себастьяном Грожаном перевел финал на пятый матч. По регламенту он не мог играть третью одиночку, а потому пришлось обращаться за помощью к Южному. По ходу Кубка Дэвиса Миша провел лишь два ничего не решавших матча – и оба проиграл. Возможность засветиться появилась в последний момент: в финальной серии Кафельников просел физически и уже был на полпути в Цюрих для операции из-за варикозного расширения вен. Выгрызть Кубок послали 20-летнего парня.

«Сначала мы в раздевалке выполнили привычный ритуал. Присели. Помолчали секунды три. Встали. И пошли. Ощущения у меня были двойственные. Я вроде бы понимал, насколько важный наступил момент, но какого-то обостренного восприятия происходящего не ощущал. И думал о том, что должен выиграть этот матч только для одного человека – папы», – вспомнил Южный после финального матча в 2002 году.

Сборная России с Кубком Дэвиса в 2002-м Фото: Getty Images

У Южного появилась возможность стать полноправным, а не номинальным участником исторической победы, а также на улыбке завершить отвратительный год – за три месяца до финала он потерял отца. В 2002-м Миша только выходил на серьезный уровень: выиграл один мелкий грунтовый титул и оформил проходку в четвертый круг Уимблдона. Личная трагедия могла загнать русского в депрессию и запретить карьерный взлет.

Впрочем как и проигрыш в пятом матче главного командного турнира года. После двух сетов, казалось, к этому все и шло. Южный выглядел нервным: пробивал мимо линий и плохо подавал, не работал и одноручный бэкхенд, а подбадриваемый трибунами француз азартно шлепал по линиям на приеме и гонял русского по задней. После двух легчайших сетов Южный взял туалетный перерыв, где произошел, возможно, важнейший момент в матче: диалог с братом Андреем. Короткий инструктаж в подтрибунке так и остался секретом, но пошел на пользу теннисисту – на корт Миша вышел другим человеком: стартовый мандраж, как и груз ожиданий, разом спали. Он расслабился и начал играть ритмичнее; мячи полетели в корт. Уже мечтавший о славе Поль-Анри отдал инициативу и две последующие партии, а после совсем растерялся и на нервах проиграл пятый сет.

Марат Сафин и Евгений Кафельников Фото: Getty Images

«У Южного очень сильный характер, он боец», – гордо сказал после финала Борис Николаевич.

«Теперь у нас новый герой», – добавил Кафельников, радостно подбрасывая Южного в воздухе.

«Это лучше, чем секс», – откровенно заключил Сафин.

Кубок Девиса-2006: психи Сафина и мудрость Тарпищева

Прошло четыре года, и русские вновь залетели в финал, чтобы стать двукратными. Тем более команда уже знала, как: ставку сделали на Сафина и пребывающего в неплохой форме Николая Давыденко. К лидерам примкнули Южный и Дмитрий Турсунов. Хотя последние почти не выходили на московские корты.

На пути к финалу сборная России обыграла Нидерланды (5:0), Францию (4:1) и США (3:2). В финале соперником стала Аргентина – она едва не споткнулась о Хорватию (3:2), но с баранкой закрыла Швецию и Австралию – 5:0.

Давид Налбандян Фото: Getty Images

Предыдущая встреча сборных России и Аргентины в Кубке Дэвиса проходила на грунте в Буэнос-Айресе и завершилась разгромом россиян. Так что штаб Тарпищева особо тщательно подошел к выбору покрытия. Принимались все варианты, кроме грунта, – там аргентинские парни чувствовали себя максимально богоподобно. Останавливать соперников решили на синтетическом покрытии – его обычно стелят на Кубке Кремля. Оно не быстрое, но с характерным и сложным отскоком, к которому нужно прибиться. Из-за фактора домашней арены времени у русских для этого нехитрого ритуала было больше.

Но за пару дней до матча корт при таинственных обстоятельствах решили перестелить и выбрали ДСП. К новому покрытию теннисисты совсем не были готовы: обстоятельство едва не подкосило команду. Хотя Россия выходила на матч фаворитом: сборная играла дома, при явном лидере Николае Давыденко и качественном №2 – Марате Сафине. Добавляла уверенности и опытность Тарпищева – тактик и психолог умел раскладывать силы команды по турниру, нередко выручал и словом.

Сначала Давыденко взял реванш за пять проигранных матчей подряд у Хуана Игнасио Челе. Но за соотечественника тут же отомстил Давид Налбандян, обыграв Сафина. Южноамериканец припомнил Марату разгром на мадридском «Мастерсе» и размочил счет личных встреч (3-6).

Не только праймовая форма Давида повлияла на качество игры Сафина: теннисисту мешала вспыльчивость. Марат постоянно нервничал и даже позволил себе огрызнуться на Тарпищева. Оголил нерв встречи тот самый хард – Сафин с трудом передвигался по корту и не мог адаптироваться к отскоку. После поражения ему пришлось публично просить прощения за несдержанность.

Победитель Кубка Дэвиса-2006 года сборная России Фото: Getty Images

На классе Сафин с Турсуновым взяли пару – заявленный в двойке Южный едва успевал восстановиться после травмы ноги, полученной на турнире в Санкт-Петербурге. Марат и Дмитрий поставили стену на приеме, разводили соперников по углам на подаче и в игре на задней. Длительные розыгрыши – козырь аргентинцев – русские свели к минимуму и взяли матч.

Победный настрой слегка сбил Давыденко: он уступил Давиду Налбандяну. Так что брать титул на этот раз доверили опытному Сафину. Вновь из-за неконтролируемых эмоций он отдал второй сет, но взял матч на тай-брейке четвертой партии. Оказывается, русский играл на травме: цеплял титул с больной пяткой и коленями. Но страдало не только тело теннисиста, ментально русского подкосил резкий спад и даже вылет из топ-20 после победы на АО. Раненый обстоятельствами, он дотащил сборную до второго Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса-2021: уставшие Медведев и Рублев

Спустя 15 лет сборная России – фаворит турнира. Несмотря на общую усталость, в концовке сезона команда Тарпищева сберегла глубокий и сбалансированный состав: в топ-10 – Даниил Медведев и Андрей Рублев, в тридцатке – Аслан Карацев и Карен Хачанов. Правда, выделяется Евгений Донской, который за сезон едва наиграл 15 матчей. Его, скорее, оставят на скамейке для проходных игр, решать исход будет основная четверка.

Даниил Медведев и Андрей Рублев Фото: Getty Images

Каждый из которой выиграл по паре титулов и имеет личные победы над топами в 2021-м. За Даней – сербский реванш и мэйджор US Open, титул на траве в Монреале и серия финалов в концовке сезона. У Рублева в активе золото микста на Олимпиаде и пятисотник в Роттердаме. Хачанов забрал серебро Игр, а Карацев шокировал полуфиналом АО, победой над Новаком Джоковичем в Белграде и титулом в Дубае. Общекомандной уверенности сборной придала победа на ATP Cup в начале года.

Предполагается, что между ними Тарпищев и раскидает личные встречи, ориентируясь, в первую очередь, на функционал Медведева; за пары возьмутся Карацев и Рублев – они удачно играли мужскую двойку и миксты: как итог, золото и серебро в Японии.

Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова, Россия, Токио-2020 Фото: Getty Images

В соперниках русских по группе – Испания и Эквадор. Первым на подмогу после очередного сезона на травмах Рафе Надалю пришел янгстер Карлос Алькарас. За сезон в высшей лиге испанец дошел до 1/4 USO, оформил первый титул категории 250 на траве в Умаге, взял Итоговый NextGen. Но из-за ковида с русскими он уже не сыграет. Среди других раздражителей – Пабло Карреньо Буста. Он выкинул Даню из борьбы за медали Олимпиады в японском четвертьфинале. Его напарниками будут опытнейшие испанцы Роберто Баутиста-Агут и Фелисиано Лопес – по разу за сезон каждый да расстроил русских. Учитывая опыт испанцев и победу на Кубке Дэвиса в 2019 году, пару раз они точно укусят соперника.

России по силам взять все матчи в группе и выйти в 1/4 с первого места. При иных раскладах будут смотреть на лучшие показатели вторых мест: высчитывать разницу взятых и отданных геймов. Под конец сезона все не в оптимальной форме, но опыта хватит Тарпищеву, чтобы вовремя провести рокировку, а игрокам – верно разложить силы на десять дней Кубка Дэвиса.

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