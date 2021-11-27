Россия уверенно начала турнирный путь к «Серебряной салатнице». На Кубке Дэвиса-2021 в матче с Эквадором Андрей Рублев очень эмоционально расправился с Роберто Киросом. А Даниил Медведев на классе разгромил лидера латиноамериканцев.

Рублев – Кирос

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В Мадриде состоялся первый матч противостояния Кубка Дэвиса Россия – Эквадор. Андрей Рублев одержал победу в матче с Роберто Киросом — 6:3, 4:6, 6:1.

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Второй номер России довольно уверенно начал этот поединок, выиграв первый сет. Но затем русский теннисист неожиданно уступил во втором сете, после чего на эмоциях выбил мяч на трибуны. За этот жест он сразу же получил предупреждение от арбитра. Андрей продолжил выплескивать эмоции: бил себя ракеткой по ногам, то и дело кусал от злости обод. Бесило Рублева, что он слишком долго не мог сделать брейк и получить долгожданное преимущество.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Рублев сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. Его соперник шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт. Так сборная России вышла вперед в матче с Эквадором.

«Мое недовольство? Это произошло, потому что я немного дурной. Нелегко играть первый матч, особенно в Мадриде, где такие условия. Соперник проводил второй матч, он чувствовал себя немного лучше на корте. Но, в любом случае, я очень рад, что смог победить. Думаю, сыграл неплохо для первого матча на турнире. Мне немного не повезло во втором сете, был хороший шанс, но я его не использовал. Я допустил ошибку, а он набрал отличные очки на подаче», – сказал Рублев после матча.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Медведев – Гомес

«Думаю, что каждый соперник важен, и не имеет значения, какой у теннисистов рейтинг. Именно потому, что можно увидеть немало неожиданностей в течение сезона, Кубок Дэвиса – особенный турнир. С лидером сборной Эквадора, Эмилио Гомесом, я несколько раз тренировался, так что мы оба знаем, чего ожидать друг от друга. Каждый матч – это новый вызов. При этом ты играешь не только за себя, но и за страну, и нужно понимать суть командной игры, чтобы успешно продвигаться дальше. На мой взгляд, это не зависит от того, играешь ли ты с Эквадором или со сборной Сербии, ведомой Новаком Джоковичем, или с хозяевами из Испании. Нужно выиграть каждое очко в каждом поединке, только так можно завоевать трофей», – сказал Медведев на пресс-конференции перед игрой.

На Гомеса лидер сборной России вышел заряженным на победу и позволил сопернику выиграть всего 11 очков, которых не хватило, чтобы избежать баранки. За 25 минут Медведев навесил Эмилио обидные 6:0. Во второй партии, к радости испаноязычной публики, лидер латиноамериканцев все-таки сумел выиграть два гейма. А когда Даниил при счете 5:2 отправился подавать на матч, Гомес даже добился первого брейк-пойнта. Впрочем, русский теннисист сразу же отыгрался и спокойно довел поединок до победы – 6:0, 6:2. Счет в противостоянии стал 2:0 в пользу сборной России.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

«Влияет ли нейтральный статус на командный дух, на значимость побед для страны? Думаю, не влияет, особенно в теннисе.

Конечно, обидно, что нет гимна, но все знают, какую страну мы представляем. Мы все живем в разных частях мира, сдаем допинг-тесты по 30 раз. Мы за год можем сдать в 20 разных странах допинг-контроль. Поэтому для теннисистов очень странная ситуация.

Но если вникнуть полностью в суть проблемы, можно разобраться и понять сторону, которая все это устраивает. Но вот… На командный дух это не влияет. Все знают, за кого мы играем», – поделился спортсмен ощущениями после игры.

С кем сыграют дальше?

28 ноября Россия сыграет с действующим обладателем Кубка Дэвиса сборной Испании. Составы команд станут известны не раньше, чем за час до начала встречи, которая состоится в 18:00 по московскому времени.

За сборную России сыграют: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской.

Карен Хачанов Фото: Getty Images

В состав сборной Испании вошли: Пабло Каррено-Буста, Альберт Рамос-Винолас, Педро Мартинес, Фелисиано Лопес, Марсель Гранольерс.

Кубок Дэвиса Россия – фаворит Кубка Дэвиса. Медведев и Рублев vs Джокович 23/11/2021 В 15:41