Сборная России – в четвертьфинале Кубка Дэвиса: команда заняла первое место в группе с Испанией и Эквадором, матчи закончились со счетом 2:1 и 2:0 соответственно. Теперь Даниил Медведев и компания сыграют со шведами.

В первом матче против Эквадора проблем не возникло – разве что заставил понервничать Андрей Рублев, отдавший сет 291-й ракетке мира Роберто Куиросу. Но Медведев легко справился с низкорейтинговым оппонентом, да и пара оформила 2:1 по партиям – играли Рублев и Аслан Карацев.

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Противостояние с испанцами начиналось трудно. Два года назад Россия тоже боролась в группе с Испанией: Карен Хачанов (тогда первая ракетка России в отсутствие Медведева) рубился с Рафой Надалем и проиграл в двух сетах, но Рублев обыграл Роберто Баутиста Агута, и это стало ключевым в вопросе выхода из группы – русские прошли как одна из лучших команд-обладательниц вторых мест.

Кубок Дэвиса Россия разделалась с Эквадором на Кубке Дэвиса. Дальше – Испания ВЧЕРА В 20:54

Роберто Баутиста Агут и Андрей Рублев (Кубок Дэвиса-2019) Фото: Getty Images

В 2021-м испанцы посыпались задолго до старта турнира. Надаль закончил сезон еще после «Ролан Гаррос», по приезде на Кубок Дэвиса положительный тест на коронавирус сдал молодой Карлос Алькарас – преемник Рафы и уже весьма грозная сила в противостоянии с топами. Баутиста Агут снялся из-за травмы живота, и в итоге Рублеву достался 40-летний Фелисиано Лопес, а Медведеву – Пабло Карреньо Буста, который выбил его с Олимпиады (правда, позже Даниил взял реванш в Цинциннати).

Рублев выиграл у возрастного соперника первый сет, а дальше начались проблемы, привычные для Андрея образца пары последних месяцев. К тому же, испанские зрители гнали Лопеса вперед – в итоге матч закончился со счетом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу ветерана.

«Все моменты были ключевые – во втором был ключевой, в третьем был ключевой. Были шансы, чтобы вернуться, были моменты. Но когда Фели на кураже, подает вторую подачу 190 км/ч на брейк-пойнтах и попадает, это его день. Он попал все, что мог, в нужный момент. У сетки играл нереально, невероятные удары с лета делал. Когда человек так играет на кураже, с ним сложно что-то сделать. Вчерашние шесть сетов никак не сказались. У нас сегодня не было длинных розыгрышей, чтобы как-то устать», – прокомментировал в интервью на корте обескураженный Рублев.

Фелисиано Лопес и Андрей Рублев Фото: Getty Images

Медведев вышел на корт следом, и ему тоже не было легко против Карреньо Бусты. Вторая ракетка мира уверенно взял первый сет со счетом 6:2, а во втором уступал 0:3. Даниил отыгрался и повел с брейком, но не подал на победу – пришлось решать вопрос на тай-брейке. Медведев реализовал матчбол только с пятой попытки.

«Я сказал команде: «Что вы думали, легко будет?» Конечно, всегда хочется побеждать как можно легче, как вчера. Но Пабло хороший соперник, здесь медленный корт и делать брейки легче, чем на каком-нибудь другом. И, конечно, я должен был лучше подавать и быстрее заканчивать матч. Самое главное – это победа. Одно дело – проиграть такой матч, это сильно ударит и по всей команде, и по мне. А так я где-то сыграл не так, как хотелось бы, но главное – это победа.

На самом деле, очень тяжело выходить при 0:1. На обычных турнирах ты играешь только за себя и в принципе знаешь, что тебе нужно делать, когда рискнуть, когда сыграть понадежнее. Нет такого давления. Почти весь матч я держал контроль, потом в начале второго сета резко что-то не получилось. Потом все же вернул контроль, но в этот момент – когда ты понимаешь, что это очень важное очко для команды, для 12 человек, которые сидят там и тебя поддерживают – чуть тяжелее подать эйс на матчболе, чем в обычном матче. Но чем дальше будем играть, тем больше будет вероятность, что за счет команды ты в такие моменты все-таки подашь эйс», – сказал Медведев после матча.

После победы первого номера парникам (Шамиль Тарпищев снова выставил Рублева и Карацева) оставалось взять у испанцев всего один гейм, чтобы выйти в четвертьфинал по раскладам. В матче против Лопеса и Марселя Гранольерса они сразу это сделали и в итоге опять выиграли в трех сетах – 4:6, 6:2, 6:4.

Какой расклад в четвертьфиналах?

Россия сыграет со Швецией, которую представляют братья Имеры и Джонатан Мридха. Первый матч навылет состоится в четверг, 2 декабря, в 18:00 по московскому времени. Россия – разумеется, фаворит: Элиас Имер, против которого предстоит сыграть Рублеву, занимает 171-е место в рейтинге ATP, оппонент Медведева Микаэль Имер – 93-е.

Вся четвертьфинальная сетка выглядит так:

Россия – Швеция

Великобритания – Германия

Италия – Хорватия

Казахстан – Сербия

Даниил Медведев и Шамиль Тарпищев Фото: Getty Images

С Сербией Джоковича русские смогут встретиться только в финале – если, конечно, команду Новака не остановит Саша Бублик, выдавший после победы над Вашеком Поспишилом очередную нетленку с отсылкой на Медведева.

«Как сказал легендарный человек: «когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас!» Помню, как много раз шутил с Медведевым по этому поводу. Это была забавная ситуация. Я вспомнил об этом, когда весь стадион был против меня, потому что мне это показалось очень смешным. Мы шутили с ним по этому поводу, наверное, года два».

КАК ВЫСТУПИТ РОССИЯ В КУБКЕ ДЭВИСА-2021? Возьмет титул Проиграет в финале Вылетит в полуфинале Проиграет шведам в 1/4

Источник – OKKO.

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