Тренер, комментатор, ведущий телешоу, писатель, саундмейкер, наркоман и почти танцор – Марадона менял предпочтения как перчатки, чтобы не заскучать после завершения карьеры. Но особой преданности от легенды добился разве что теннис. Ему он посвятил последние 30 лет жизни. В погоне за кумирами Диего облетел полмира, пересмотрел сотни матчей – коллекцию фотографий со звездами сегодня можно было бы оценить миллиардом лайков. Казалось, с ракеткой на корте он выглядел намного счастливее, чем с мячом у кромки поля.

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Легендарный футболист становился мальчишкой в присутствии теннисных легенд. На первой встречи с Роджером Федерером Диего настолько был воодушевлен, что целовал каждый портрет швейцарца, проходя по туннелю на кортах в Дубае. «Когда Федерер вышел к нам после окончания матча, Марадона чуть не заплакал. Он обнял и поцеловал его», – рассказал агент футболиста.

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Он дурачился на коммерческих турнирах с Хуаном Мартином Дель Потро, тренил с Новаком Джоковичем в Монте-Карло и следовал по пятам за национальной сборной. За очередным теплым воспоминанием 46-летний аргентинец отправился в Россию в 2006 году. Пятерка Шамиля Тарпищева в финале турнира принимала соотечественников Диего – сборную Аргентины. «Его самолет приземлился. Марадона сможет побывать на финале Кубка Дэвиса и поддержать земляков», – за день до старта сообщил журналистам пиар-менеджер сборной Диего Гомес.

Медиа жадно подобрали вброс, и молва о присутствии Диего на финале разлетелась быстро. Казалось, вся Москва хотела посмотреть на живую легенду – в «Олимпийском» гордо объявили солд-аут. Насколько велико было удивление болельщиков, когда Марадона променял вип-ложу на трибуну: он мечтал смотреть теннис со всеми. Так было проще выплескивать эмоции и приятнее болеть за сборную – те три дня точно бы попали в тренды российского твиттера.

Болел Марадона с большим азартом. Постоянно вскакивал, размахивал над головой курткой, что-то кричал и даже свистел под руку русским. Местные болельщики в ответ вывесили плакат, допустив намеренную ошибку – Marodona Go Home («Мародона, домой»). На этом творческий порыв русских не иссяк: фанаты пели не только в адрес теннисистов, но и затягивали легендарную Vamos Argentina, где улавливается имя – Диего Армандо.

Аргентинец приковывал взгляды трибун не только во время матчей. Ему не всегда удавалось лавировать между фанатами и на перекусах – все хотели прикоснуться к легенде. Чтобы избежать ненужного контакта, Марадона перемещался по арене и в подтрибунке в ускоренном темпе – бегом.

Появление футболиста взбудоражило не только болельщиков: его ждали и теннисисты. «Думаю, он будет с нами на корте в пятницу, – с улыбкой сказал капитан Альберто Мансини. – Диего по-прежнему величайший спортсмен нашей страны, и для молодой команды было бы здорово, если бы он был здесь».

Про неожиданное усиление соперника много говорили и оппоненты. «Не думаю, что Марадона поможет им выиграть. Если бы это действительно было так, то мы бы тоже пригласили кого-нибудь в этом роде. За нас будет болеть Борис Николаевич Ельцин. Если захотят, они могут устроить между собой поединок на трибунах и выявить сильнейшего», – отшучивался Дмитрий Турсунов.

Однако поддержка аргентинца оказалась куда эффективнее, чем предполагал теннисист. Диего вскакивал с места, аплодировал и кричалками заводил толпу. Активностью и безумным энтузиазмом он помог сделать счет по два в финале, когда Давид Налбандян легко разделался с Сафиным. Россиянину не помогли даже советы Ельцина. «Так и шестой инфаркт недолго получить», – жаловался он Тарпищеву.

Победитель Кубка Дэвиса-2006 года сборная России Фото: Getty Images

От остальных аргентинских фанатов Марадону отличало одно – он переживал не только за своих. Хайлайты Марата Сафина уже в решающем, пятом матче против Хавьера Акасусо он провожал восторженными криками. Поэтому часто ловил непонимающие взгляды аргентинцев по соседству. Контрольная встреча по накалу была важнейшей в том финале. Марат победил соперника в четырех сетах и принес России второй титул за четыре года. Камбэк россиянина едва не провалился из-за очередных психов – русский играл на травме: цеплял титул с больной пяткой и коленями. К тому же Сафина раздражало покрытие – он с трудом передвигался по харду и не мог адаптироваться к отскоку. Но на опыте, как и говорил Тарпищев, Марат закрыл матч.

Марадона был огорчен и даже пустил слезу, но моментально оправился и подошел к Сафину, чтобы пожать руку герою дня. Спортсмены долго разговаривали и не собирались отпускать друг друга. Для прощания потребовалось не одно рукопожатие. Почти пять минут трибуны «Олимпийского» шпионили за встречей великих. «Вчера Диего пожал мне руку, а она у него золотая. Этот фарт и передался мне», – шутил Марат после финального матча.

После провального захода за титулом в России сборная Аргентины уже новым составом попыталась взять Кубок Дэвиса в пятый раз. В 2016-м на финале против Хорватии толпой фанатов все так же дирижировал Диего Марадона. Неутомимый болельщик яростно, как в последний раз, поддерживал пятерку соотечественников. В тот уикенд он отдал всего себя – аргентинец будто чувствовал, что другого шанса уже может и не быть.

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