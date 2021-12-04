Сборная Хорватии победила Сербию со счетом 2:1 и вышла в финал Кубка Дэвиса.

Первую победу хорватам принес Борна Гойо – в трех сетах он обыграл Душана Лайовича (4:6, 6:3, 6:2). Встреча длилась 2 часа и 1 минуту. За это время Гойо сделал 5 эйсов, допустил 3 двойных ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из девяти.

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Сравнял счет в противостоянии Новак Джокович – серб обыграл Марина Чилича (6:4, 6:2). Для первой ракетки мира эта победа стала 19-й подряд в Кубке Дэвиса – последнее поражение Джокович потерпел в 2011 году, когда из-за травмы не смог доиграть матч с Хуаном Мартином дель Потро из Аргентины.

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Игра Новака и Марина продолжалась 1 час 41 минуту. Хорват сделал больше эйсов (6 против 4 у Джоковича), но чаще допускал двойные ошибки (3–1). По реализованным брейк-пойнтам серб тоже оказался лучше – 3/8 против 0/8.

Решающим оказался матч в парном разряде: Мате Павич и Никола Мектич обыграли Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1) и вывели сборную Хорватии в финал Кубка Дэвиса. В решающем матче хорваты сыграют в четвертый раз в истории – до этого они дважды брали трофей (в 2005-м и 2018-м). Между этими победами уместилось поражение от Аргентины в 2016-м.

После выхода в полуфинал Кубка Дэвиса Медведев высказался об исчезновении китайской теннисистки . Второй ракетке мира «было бы некомфортно играть в Китае на этой неделе».

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