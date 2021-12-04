Во втором полуфинале Кубка Дэвиса сборная России сыграла с Германией. Для выхода в финал хватило двух матчей из трех.

Сперва Андрей Рублев разобрался с Домиником Кёпфером со счетом – 6:4, 6:0. Андрей значительно превзошел соперника по подачам навылет (9-2). Он реализовал все 4 брейк-пойнта, в то время как у Кёпфера не было даже попытки взять подачу Рублева.

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«Не знаю, когда последний раз так выигрывал. Сегодня главная задача была – начать играть и не расслабляться, не отдавать, как это было в предыдущих матчах. Там я достаточно легко выигрывал вначале, а потом сам все дарил и в итоге либо обыгрывал еле-еле, либо проигрывал. Сегодня понял, что надо с самого начала и до самого конца прибавлять, прибавлять, прибавлять. Если могу выиграть 6:0 – надо выигрывать 6:0. Нельзя отдавать простых мячей, допускать глупых ошибок», – прокомментировал итог встречи Рублев.

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А после Даниил Медведев не оставил шансов Яну-Леннарду Штруффу – 6:4, 6:4. Даниил также был сильнее по эйсам (7-5) и избежал ошибок на подаче, в то время как у Штруффа 4 двойные. Немец заработал 1 брейк-пойнт и не реализовал его, а вот Медведев из 5 попыток 2 конвертировал в брейки.

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Источник – Okko

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