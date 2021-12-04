Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свист мадридских зрителей после его победы над немцем Ян-Леннардом Штруффом в полуфинале Кубка Дэвиса.

«Мне хотелось как-то отпраздновать. В нашей команде мы всегда так делаем, когда играем в карты, футбол или что-то другое. Криштиану Роналду так делал, когда играл за Мадрид. Поэтому я решил сделать то же самое. Мне казалось, что будет весело, но, вероятно, принял неверное решение. Лучше, чтобы люди тебя поддерживали, но если нет, нужно победить в любом случае – вопреки публике и сопернику.

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Честно говоря, я не хочу специально провоцировать публику. Если я делаю что-то, что может спровоцировать людей, то не для того, чтобы обидеть, расстроить или настроить против себя. Это то, что я чувствую в тот момент. И так в любом спорте. Это чистые эмоции, неподдельные. Иногда я жалею о чем-то, но на ошибках учишься», – объяснил свое поведение Даниил.

Источник – АВС.

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