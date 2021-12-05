Даниил Медведев уверенно победил Яна-Леннарда Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса. Российскому теннисисту понадобилось чуть больше часа – после мощной победы он вступил в очередной конфликт с фанатами.

Вторая ракетка мира жестами призывал трибуны утихнуть – во время матча мадридская аудитория поддерживала Штруффа. Затем Даниил указывал пальцами на корт, показываяя таким образом, кому он принадлежит. В окончании перфоманса Медведев трижды топнул ногой. Во время игры у Даниила пошла кровь из носа – встречу россиянин доигрывал с ватой в носу и слегка окровавленных шортах. Как позже объяснил он сам, проблема в сухом климате Мадрида.

Ad

Кубок Дэвиса Медведев – о попытке успокоить зрителей жестами: «Роналду так делал» 10 ЧАСОВ НАЗАД

«Не устану повторять – люди до сих пор не понимают, как сделать так, чтобы я проиграл. Меня надо поддерживать. Так что все нормально, продолжайте. А я буду побеждать», – сказал Даниил после игры.

Зарубежные фанаты в интернете оказались более лояльными, чем болельщики на трибунах. В комментариях на странице Кубка Дэвиса в инстаграме Медведева активно поддерживали.

«Вот почему я его люблю!» – написала monicamonteirolima.

«Лучший спич за все время», – отметила jelenastankovic8.

«Счастлива, что ему не пришлось играть на грунте в Мадриде против Испании», – добавила gracekmori.

«Даниил, ты слишком умен для всех их», – считает syrianyogalover.

«Он не Федерер или Надаль – он Медведев! Он верен своему пути! Почти №1, но пока нет», – заявила ioana_inokero.

«Он просто честен! Все хотят побеждать! Прекратите делать вид, что вам жаль хозяев поля! Великий Медведев... Продолжайте хорошо работать», – сказал rdelpaso.

Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса не только усилиями Медведева. Достойнейшую победу забрал Андрей Рублев, а теперь команде предстоит первый за 14 лет финал

Кубок Дэвиса Рублев и Медведев вывели Россию в финал впервые с 2007 года 16 ЧАСОВ НАЗАД