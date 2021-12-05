Первые номера сборной России Даниил Медведев и Андрей Рублев принесли команде Шамиля Тарпищева первый за 15 лет Кубок Дэвиса. Для победы в финале русским хватило двух матчей из трех против Хорватии. Сначала 5-я ракетка мира из России переиграл Борна Гойо – 6:4, 7:6(5). Матч продолжался час и 33 минуты. За это время россиянин 8 раз подал навылет против 15 у соперника. Каждый совершил по две двойные. Рублев взял 18 активно выигранных мячей, у хорвата таких – 9.
Закрепил успех в финале турнира №2 АТР – Медведев в двух сетах оформил Марина Чилича (7:6(5), 6:2. Россиянин сделал 8 эйсов против 5 у соперника, оформил две двойных, когда у соперника одна неудача на подаче. Также российский спортсмен меньше ошибался – 10 против 14.
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М. Чилич672
А. Рублев677
Б. Гойо465
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