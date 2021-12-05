Сезон-2021 официально завершен. Закономерно, что зафиналил год Кубок Дэвиса – главный командный турнир в теннисе. Уже больше века спортсмены выступают за флаг страны, олицетворяя силу, мощь и развитие этого спорта на местах. В 2021 году титул взяла сборная России, которая собрала по миру пятерку лучших: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Суммарно в уходящем году парни оформили дюжину титулов: пару кубков АТР, медали с Олимпиады и «ТБШ» на US Open.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

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После такого веера наград нельзя не согласиться, что общий уровень российских теннисистов растет и прогресс очевиден. Но главные звезды сборной, можно сказать, – легионеры. За команду на Кубке Дэвиса отдувалась лишь первые два номера рейтинга АТР, которые не тренируются на родине и никак не связаны с Федерацией тенниса – именно она забирает львиную долю аплодисментов и почестей в статусе победителя Кубка Дэвиса.

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Судьбу матчей плей-офф решил именно тандем Рублева и Медведева. В четвертьфинале со шведами, в полуфинале с немцами и в финале с хорватами именно они от этапа к этапу двигали команду к «Серебряной салатнице». В то время как другие спортсмены (Карацев, Хачанов и Донской) переживали в микст-зоне и разряжали соревновательную обстановку, например, игрой в футбол или в приставку. Никто кроме этой парочки так и не вышел на корт в одиночке. Едва ли Карацев официально может почувствовать себя частью победы – он помог Андрею оформить неуступчивых испанцев в решающей паре и закрыть группу с 1-го места.

В сборной Рублев и Медведев – единственные, кто не тренируется на родине и поэтому лишь косвенно могут олицетворять собой уровень тенниса в стране. Медведев – резидент Монако и частый гость кортов в Монте-Карло, Рублев спаррингует с Фернандо Висенте в академии Гало Бланко в Барселоне. Теннисисты покинули родные корты еще подростками. Стать звездой Дане помогла не Федерация тенниса России, а заботливые родители – они не могли найти подходящих спонсоров в Москве, поэтому спасали карьеру сына за рубежом, где им повстречался будущий тренер-француз Жиль Сервара. Более улыбчивой была судьба к Андрею – протолкнуть парня с бешеным форхендом в теннисный мир помогла мама и тренер Анны Курниковой Марина Марьенко.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Совсем неудивительно, что финал лег на плечи второй и пятой ракеток мира. Рублев мощнейшим ударом справа пробивал №279 АТР Борна Гойо, Медведеву повезло меньше – Дэну попался колючий Марин Чалич. Хорват едва не попросил русского с кортов Уимблдона в третьем круге турнира 2021 года. Но оба закрыли матчи в двух партиях. С первого же гейма Андрей в любимой манере взвинтил темп, начал давить соперника справа, перебив того вдвое по результативным действиям – 18 активно выигранных мячей против 9 у хорвата. Не эйсы, а первая подача русского довела Рублева до тай-брейка второй партии. Уже на классе россиянин перетерпел неопытного соперника – 6:4, 7:6(5).

Зеркально складывался матч для Даниила, где тягучий первый сет завершился на тай-брейке. Хорват мощно подавал, все поднимал с задней, периодически рвал темп глубокими отыгрышами и резкими переводами по линии с форхенда. Долгое время никто не мог добраться до брейк-пойнтов и все решилось на тае. Второй сет прошел совсем иначе. Уже не юный Чилич подустал – на приеме совсем не брал очки, а при счете 2:1 Дэн сумел сыграть на ошибках хорвата и реализовать первый брейк в матче. После чего россиянин спокойно оформил матч и трофей - 7:6, 6:2.

Победа России на Кубке Дэвиса говорит исключительно о пиковой форме Рублева и Медведева, но не отражает уровень российского тенниса в целом. Работа Федерации, принимающая почести, в свое время не помогла ни Рублеву, ни Медведеву стать топами в России. Изменится ли что-то после победы в 2021-м?

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