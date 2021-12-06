Сборная России завоевала первый за 15 лет Кубок Дэвиса. Трофей команде Шамиля Тарпищева принесли Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Для победы в финале русским теннисистам хватило двух матчей из трех против Хорватии. Сначала 5-я ракетка мира из России переиграл Борна Гойо, а затем чемпион US Open-2021 в двух сетах оформил Марина Чилича.

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Также победителями Кубка Дэвиса в составе сборной России стали Карен Хачанов и Аслан Карацев. По ходу турнира они провели всего один матч – против Германии. Как новоиспеченные чемпионы прокомментировали победу?

Кубок Дэвиса Победа в Кубке Дэвиса – не индикатор уровня русского тенниса. Почему? 14 ЧАСОВ НАЗАД

Даниил Медведев

«Это потрясающее чувство. Но за команду я рад даже больше, чем за себя. У нас прекрасная команда, прекрасная атмосфера, и я очень счастлив быть ее частью и приносить необходимые очки. Приехать сюда в конце сезона было непросто. Но это были великолепные две недели – лучшие в моей карьере».

«Могу сказать, что для всех нас эта победа очень важна. Это по-прежнему Кубок Дэвиса. Мы видели, как здесь играет Новак. В прошлый раз турнир выиграл Рафа. Независимо от формата, лучшие игроки мира с радостью представляют свои страну. Это все равно Кубок Дэвиса. И мы его победители. Это самое главное».

Андрей Рублев

«Все мы безумно рады, что смогли выиграть такой особенный турнир – учитывая историю, которая у каждого из нас с ним связана. Мы выросли на этом турнире, смотрели, как играло предыдущее поколение – Сафин, Кафельников. Мы смотрели, как они играли Кубок Дэвиса, и мы выросли вместе с этим турниром. Сейчас у нас получилось сделать то же самое.

Для российского тенниса, мне кажется, это какой-то феномен, что в этом году произошло. Потому что мы выиграли и Кубок АТР, и олимпийское золото, и серебро, и Кубок Дэвиса. Девочки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а еще случилась победа на юниорском Кубке Дэвиса. Мне кажется, такого в истории российского тенниса еще не было»

Карен Хачанов

«Мечта детства, к которой мы шли долгие годы, осуществилась!!! Мы сделали это! Мы чемпионы!!»

Победа в Кубке Дэвиса – не индикатор уровня русского тенниса. Здесь перечислены все аргументы

Кубок Дэвиса Сборная России – обладатель Кубка Дэвиса-2021 17 ЧАСОВ НАЗАД