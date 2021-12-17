Президент федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что ему больше не хочется быть капитаном сборной на командных турнирах.

«Уже не хочется. Сейчас не скажу, кто тогда будет следующим капитаном, но уже задумываюсь о том, чтобы уступить место молодым. Со мной теннисисты выиграли четыре женских кубка и три мужских. Реально очень сложно это совмещать с развитием тенниса. С годами времени на все не хватает.

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Мне еще не нравится новый формат, потому что роль тренера нивелируется. Пора концентрироваться на других вещах. Сейчас я пока не могу более конкретно сказать, когда именно и кто будет вместо меня. Но сам факт признаю, что мысли об уходе с поста капитана сборной есть», – заявил 73-летний Тарпищев.

Кубок Дэвиса «Лучшие 2 недели в карьере». Медведев и Рублев – о Кубке Дэвиса 06/12/2021 В 10:41

В 2021 году российские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса – Тарпищев был капитаном. Женская сборная взяла Кубок Билли Джин Кинг, а мужчины в начале сезона победили на ATP Cup.

Источник – Metaratings.

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