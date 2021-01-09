Хорватский теннисист Иво Карлович, который начал сезон с победы над испанцем Пабло Андухаром на турнире в Делрей-Бич, ответил на вопросы подписчиков в твиттере.

В том числе у 41-летнего спортсмена спросили, кто раньше завершит карьеру: он или 19-летний итальянец Янник Синнер.

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– Твой лучший теннис еще впереди?

– Да. Приготовьтесь к невероятному периоду 2021-2026.

– Раз ты такой высокий (211 см – Eurosport.ru), ты принимаешь какие-то дополнительные меры предосторожности для своей безопасности на корте?

– Я все время хожу пристегнутый.

– Что ты ешь, чтобы иметь такие сильные руки?

– Шпинат.

– Кто первым завершит карьеру: ты или Янник Синнер?

– Ммм... Янник, понятное дело.

– Кто для тебя величайший в истории?

– Я.

Победив Андухара, Карлович стал самым возрастным победителем турнира ATP с 1995 года.

Во втором круге он сыграет с Роберто Киросом из Эквадора.

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