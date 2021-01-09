Хорватский теннисист Иво Карлович, который начал сезон с победы над испанцем Пабло Андухаром на турнире в Делрей-Бич, ответил на вопросы подписчиков в твиттере.
В том числе у 41-летнего спортсмена спросили, кто раньше завершит карьеру: он или 19-летний итальянец Янник Синнер.
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– Твой лучший теннис еще впереди?
– Да. Приготовьтесь к невероятному периоду 2021-2026.
– Раз ты такой высокий (211 см – Eurosport.ru), ты принимаешь какие-то дополнительные меры предосторожности для своей безопасности на корте?
– Я все время хожу пристегнутый.
– Что ты ешь, чтобы иметь такие сильные руки?
– Шпинат.
– Кто первым завершит карьеру: ты или Янник Синнер?
– Ммм... Янник, понятное дело.
– Кто для тебя величайший в истории?
– Я.
- Победив Андухара, Карлович стал самым возрастным победителем турнира ATP с 1995 года.
- Во втором круге он сыграет с Роберто Киросом из Эквадора.
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