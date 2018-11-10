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Экс-пятая ракетка мира Люси Шафаржова объявила о завершении карьеры после Australian Open-2019
Спортсменке всего 31 год, но травмы сделали дело.
Чешская теннисистка Люси Шафаржова анонсировала, что следующий сезон станет последним в ее карьере.
10 ноября на пресс-конференции перед финалом Кубка Федерации в Праге Люси объявила, что последним турниром для нее будет Australian Open-2019. После него она закончит выступление как сольно, так и в парах. С 2015 года чешка страдает от частых травм – этим отчасти мотивировано ее решение.
- Шафаржова занимала наивысшую пятую позицию в рейтинге WTA и играла в финале «Ролан Гаррос»-2015.
- В 2017-м Люси возглавила парный рейтинг WTA.
- В 2018-м позиции чешки в рейтинге такие: 106-я в одиночном и 51-я в парном.
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