Онлайн - Эшли Барти, Саманта Стосур - Каролин Гарсия, Кристина Младенович

Кубок Федерации Пары - 10 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти, Саманта Стосур - Каролин Гарсия, Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 10 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.