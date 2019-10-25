Кубок Федерации Пары
Парный разряд | Мировая лига
Э.Барти / С.Стосур VS К.Гарсия / К.Младенович
10 ноября 2019 г. Начало после 08:00
Матч
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Онлайн - Эшли Барти, Саманта Стосур - Каролин Гарсия, Кристина Младенович
Кубок Федерации Пары - 10 ноября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти, Саманта Стосур - Каролин Гарсия, Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 10 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Эшли
Барти
Барти
Австралия
- Рост (м)1.66
- Вес (кг)62
- Возраст23
рейтинг1
Саманта
Стосур
Стосур
Австралия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)68
- Возраст35
рейтинг96
Каролин
Гарсия
Гарсия
Франция
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст26
рейтинг45
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
рейтинг40
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