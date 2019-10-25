Кубок Федерации Пары
Парный разряд | Мировая лига

Э.Барти / С.Стосур VS К.Гарсия / К.Младенович

10 ноября 2019 г. Начало после 08:00

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Онлайн - Эшли Барти, Саманта Стосур - Каролин Гарсия, Кристина Младенович

Кубок Федерации Пары - 10 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти, Саманта Стосур - Каролин Гарсия, Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 10 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Эшли Барти
Эшли
Барти
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.66
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    23
рейтинг
1
Саманта Стосур
Саманта
Стосур
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    35
рейтинг
96
Каролин Гарсия
Каролин
Гарсия
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    26
рейтинг
45
Кристина Младенович
Кристина
Младенович
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    26
рейтинг
40

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