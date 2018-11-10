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Катерина Синякова - Элисон Риске

Кубок Федерации Одиночки - 10 ноября 2018

Это Теннис, и это Кубок Федерации! Следите за матчем Катерина Синякова – Элисон Риске на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 10 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Катерина Синякова и Элисон Риске, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.