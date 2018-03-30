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Юлия Путинцева перечислит призовые от награды в Кубке Федерации фонду пострадавших в Кемерово

Путинцева перечислит призовые от награды в Кубке Федерации фонду пострадавших в Кемерово
Eurosport

34 мин. назад

Поступок большого человека.

Представляющая Казахстан россиянка Юлия Путинцева получила от организаторов Кубка Федерации награду Fed Cup Heart Award: приз, вручаемый за отдачу, борьбу и преданность команде по ходу турнира.

Одной из частей приза стала денежная сумма, которую теннисистка направит на благотворительность пострадавшим в Кемерово.

«Спасибо всем за голоса и поддержку.Для меня большая честь выиграть награду Fed Cup. Деньги с этой награды я перечислю в фонд пострадавших при пожаре в Кемерово», – написала Путинцева в инстаграме.

О какой конкретно сумме идет речь, не уточняется.

  • Путинцева выступает за Казахстан с 2012 года.
  • На этой неделе Юлия занимает 75-е место в рейтинге WTA.

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