Юлия Путинцева перечислит призовые от награды в Кубке Федерации фонду пострадавших в Кемерово

Представляющая Казахстан россиянка Юлия Путинцева получила от организаторов Кубка Федерации награду Fed Cup Heart Award: приз, вручаемый за отдачу, борьбу и преданность команде по ходу турнира.

Одной из частей приза стала денежная сумма, которую теннисистка направит на благотворительность пострадавшим в Кемерово.

«Спасибо всем за голоса и поддержку.Для меня большая честь выиграть награду Fed Cup. Деньги с этой награды я перечислю в фонд пострадавших при пожаре в Кемерово», – написала Путинцева в инстаграме.

О какой конкретно сумме идет речь, не уточняется.

Путинцева выступает за Казахстан с 2012 года.

На этой неделе Юлия занимает 75-е место в рейтинге WTA.

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