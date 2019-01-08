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Кубок Федерации Одиночки - 09 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 09 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.