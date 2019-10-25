Кубок Федерации Одиночки
Одиночный разряд | Мировая лига
Э.Барти VS К.Младенович
10 ноября 2019 г. Начало после 04:00
Матч
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Онлайн - Эшли Барти - Кристина Младенович
Кубок Федерации Одиночки - 10 ноября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти - Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 10 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Эшли
Барти
Барти
Австралия
- Рост (м)1.66
- Вес (кг)62
- Возраст23
рейтинг1
Последние матчи
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
✓
4
6
6
К.Плишкова
6
2
3
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
Э.Барти
✓
6
6
П.Квитова
4
2
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
Э.Барти
✓
5
6
6
Б.Бенчич
7
1
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
Финал
Э.Барти
6
3
2
Н.Осака
✓
3
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
✓
6
3
79
К.Бертенс
3
6
67
Больше матчей
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
рейтинг40
Последние матчи
Кубок Федерации Одиночки
Одиночный разряд
Мировая лига
А.Томлянович
0
К.Младенович
✓
2
WTA Москва
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Бенчич
✓
6
6
К.Младенович
3
4
WTA Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Младенович
✓
6
2
6
К.Бертенс
4
6
1
WTA Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Севастова
5
6
3
К.Младенович
✓
7
3
6
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович
✓
6
3
6
Ю.Путинцева
4
6
2
Больше матчей
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