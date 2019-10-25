Онлайн - Эшли Барти - Кристина Младенович

Кубок Федерации Одиночки - 10 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти - Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 10 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.