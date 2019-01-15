Онлайн - Айла Томлянович - Каролин Гарсия

Кубок Федерации Одиночки - 10 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Айла Томлянович - Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.