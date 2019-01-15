Кубок Федерации Одиночки
Одиночный разряд | Мировая лига
А.Томлянович VS К.Гарсия
10 ноября 2019 г. Начало после 06:00
Матч
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Онлайн - Айла Томлянович - Каролин Гарсия
Кубок Федерации Одиночки - 10 ноября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Айла Томлянович - Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Айла
Томлянович
Томлянович
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)67
- Возраст26
рейтинг51
Последние матчи
Кубок Федерации Одиночки
Одиночный разряд
Мировая лига
А.Томлянович
1
1
К.Младенович
✓
6
6
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
V.Gracheva
✓
6
6
А.Томлянович
3
2
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
✓
6
6
А.Томлянович
4
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Томлянович
3
6
4
Э.Риске
✓
6
3
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ц.Ван
7
5
A
А.Томлянович
✓
5
4
Больше матчей
Каролин
Гарсия
Гарсия
Франция
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст26
рейтинг45
Последние матчи
Кубок Федерации Одиночки
Одиночный разряд
Мировая лига
Э.Барти
✓
6
6
К.Гарсия
0
0
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарсия
4
2
Я.Ван
✓
6
6
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
✓
2
6
6
А.Потапова
6
2
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
1
1
Д.Ястремская
✓
6
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Барти
✓
4
6
6
К.Гарсия
6
4
1
Больше матчей
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