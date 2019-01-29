«Меньше всего хотела бы подвести команду». Элина Свитолина заявила о травме и не сыграет за сборную

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сыграет за сборную на Кубке Федерации из-за травмы.

«С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше.

Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины – всегда честь для меня. Еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако полученное в Австралии повреждение не позволяет мне пока тренироваться, и, к сожалению, я не сыграю на том уровне, котором могу. В данной ситуации меньше всего я бы хотела подвести нашу команду на корте.

Держим кулаки за нашу сборную. У нас сильная и дружная команда, которой по силам пройти этот сложный этап», – написала Свитолина на фейсбуке.

Ранее Федерация тенниса Украины сообщила, что Свитолина и Даяна Ястремская отказались играть за сборную из-за маленьких гонораров.

Матчи Кубка Федерации пройдут с 6 по 9 февраля.

Свитолина занимает седьмое место в мировом рейтинге WTA.

Элина Свитолина и Даяна Ястремская отказались играть за сборную Украины из-за маленьких гонораров

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