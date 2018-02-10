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Россия и Словакия обменялись победами в первый день Кубка Федерации
Перед решающим днем фаворита нет.
Сборные России и Словакии сошлись в матче первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации.
В первой игре, продолжавшейся 1 час 14 минут, Наталья Вихлянцева победила Викторию Кужмову со счетом 6:4, 6:2. Российская теннисистка сделала 1 эйс и 5 брейков при 1 двойной ошибке. Кужмова ответила 8 эйсами и 2 брейками при 2 двойных.
В вечерней игре Анна Калинская уступила Магдалене Рыбариковой – 7:5, 3:6, 4:6. За 2 часа 21 минут Анна 3 раза подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов и допустила 3 двойные ошибки. У Рыбариковой 6 эйсов и 7 брейков при 2 двойных.
Счет в противостоянии равный – 1-1.
- В воскресенье Вихлянцева сыграет с Рыбариковой, а Калинская – с Кужмовой.
- В парной встрече Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова сыграют с Яной Чепеловой и Анной-Каролиной Шмидловой.
- Матч проходит в Братиславе.
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(фото: официальный сайт Кубка Федерации)