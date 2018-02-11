Россия влетела Словакии в Кубке Федерации и не вышла в плей-офф

16-летняя Анастасия Потапова, занимающая 200-е место в рейтинге WTA, проиграла 19-летней словачке Виктории Кузьмовой (121 место в рейтинге) в матче Мировой группы II Кубка Федерации со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Счет противостояния Словакия – Россия стал 3:1, поэтому необходимость в парной встрече в Братиславе отпала. Сборная России не вышла в плей-офф Кубка Федерации за право вернуться в элитную группу.

Теперь команда Анастасии Мыскиной будет готовиться к стыковым встречам за право остаться во второй лиге.

Мыскина омолодила состав команды, но пока этот ход не дал результата. Тренер сборной не взяла с собой в Словакию никого старше 20 лет и выше 76-го места в рейтинге WTA.

В декабре Мыскина развелась после 11 лет брака.

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