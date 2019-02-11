Дарья Гаврилова и другие теннисистки Австралии красиво потанцевали под хит Бруно Марса

Теннисистка сборной Австралии на Кубке Федерации Дарья Гаврилова зажигательно подвигалась на трибунах под трек поп-певца Бруно Марса.

Гаврилова и ее партнеры по команде Астра Шарма и Кимберли Биррелл подпели и потанцевали под игравшую на корте композицию Uptown Funk. Сборная Австралии прошла в полуфинал турнира, где за проход в финал спортсмены встретятся с теннисистами из сборной Белоруссии.

В своем матче накануне Гаврилова уступила американке Коллинс – 1:6, 6:3, 2:6. Но Австралия победила 3-2 и вышла в полуфинал.

Дарья сменила российское гражданство на австралийское в ноябре 2015 года.

В рейтинге WTA Гаврилова 47-я.

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