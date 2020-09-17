Главный женский турнир для национальных команд Кубок Федерации пережил еще одно большое изменение. Отныне соревнование будет носить имя легендарной американской теннисистки Билли Джин Кинг.

«Этот ребрендинг – значимый момент в нашем спорте. Кубок Дэвиса назван в честь мужчины, так что абсолютно правильно назвать женский Кубок мира по теннису в честь женщины. Принимая во внимание ее достижения в нашем спорте и ее неустанную борьбу за равенство во всем мире, я не могу придумать более достойного кандидата для такой чести, чем Билли Джин Кинг», – заявила вице-президент ITF Катрина Адамс.

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Ранее турнир изменил формат, но из-за пандемии коронавируса его впервые опробуют не в 2020-м, а в 2021-м.

  • Билли Джин Кинг – 12-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
  • Билли 7 раз побеждала в Кубке Федерации в качестве теннисистки сборной США.
  • Россия побеждала в Кубке Федерации четырежды (2004, 2005, 2007, 2008) и сыграла еще в семи финалах.

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