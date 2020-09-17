«Этот ребрендинг – значимый момент в нашем спорте. Кубок Дэвиса назван в честь мужчины, так что абсолютно правильно назвать женский Кубок мира по теннису в честь женщины. Принимая во внимание ее достижения в нашем спорте и ее неустанную борьбу за равенство во всем мире, я не могу придумать более достойного кандидата для такой чести, чем Билли Джин Кинг», – заявила вице-президент ITF Катрина Адамс.