Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей выступит в июне на турнире Queen’s Club в паре с Фелисиано Лопесом.

«Я рад возможности впервые выйти на корт в официальном матче после операции. Queen’s – особенное место для меня, идеальное место для возвращения. Здесь я добился первой победы в АТР-туре, взял первый титул в Британии и на траве, это в целом мой самый успешный турнир.

Я пока не готов к игре в одиночном разряде, но несколько месяцев я не чувствовал никакой боли. Я добился хорошего прогресса на тренировках и разминочных матчах. Мой следующий шаг – возвращение в тур», – сказал Энди BBC.

Маррей – обладатель золотых наград Олимпийских игр-2012 и 2016 в одиночном разряде. У него за плечами победы на US Open-2012, Уимблдоне-2013 и Уимблдоне-2016.

Из-за травм Энди пропустил пять из последних семи «Шлемов». В январе он заявил, что завершит карьеру летом-2019.

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