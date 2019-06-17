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Медведев: «Когда мне было 10 лет, я ненавидел Федерера»

Медведев: «Когда мне было 10 лет, я ненавидел Федерера»
Eurosport

11 мин. назад

Теперь матчи со швейцарцем станут еще чуть более драйвовыми.

Русский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова Стефаноса Циципаса: «Скучно смотреть, как Федерер, Надаль и Джокович постоянно побеждают».

«Когда мне было десять, я ненавидел Роджера. Я уже не мог смотреть, как он побеждает. Я с первых кругов болел за его соперников – так мне хотелось, чтобы выиграл кто-то другой. Таков уж я. Когда «Барселона» в футболе выигрывала все подряд, я страстно желал поражений и ей.

Сейчас, если я проигрываю в первом раунде, мне все равно, кто выиграет: Надаль, Роджер или Новак. Меня просто расстраивает, что я сам проиграл в первом круге», – цитирует Медведева The Guardian.

  • Медведев обыграл Фернандо Вердаско на турнире в Лондоне и прервал серию из пяти поражений подряд.
  • Даниил проиграл все три очные встречи Федереру.
  • Медведеву было 10 в 2006 году. Тогда Федерер выиграл Australian Open, Уимблдон и US Open и лишь на «Ролан Гаррос» уступил Рафе Надалю.

Медведев выиграл гейм четырьмя эйсами за 29 секунд. Возможно, это новый мировой рекорд

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