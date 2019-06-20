Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро получил травму и ляжет на операцию.

Во время матча первого круга на турнире в Лондоне 30-летний аргентинец неудачно поскользнулся. Он довел игру до конца и прошел Дениса Шаповалова (7:5 6:4), но позже пожаловался на боль в правом колене и заметил припухлость. По информации ATP Tour, врачи диагностировали перелом правой коленной чашечки. Аналогичную травму Дель Потро получил в конце прошлого сезона.

Лечащий врач теннисиста посоветовал ему лечь на операцию, которая состоится в ближайшие два дня. Время и место пока не уточняются. Таким образом, Хуан Мартин пропустит Уимблдон, который стартует 1 июля.

На «Ролан Гаррос» Дель Потро дошел до 1/8 финала, где проиграл Карену Хачанову.

Аргентинец занимает 12-е место в текущем рейтинге ATP.

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