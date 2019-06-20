Австралийский теннисист Ник Кирьос в своем духе провел матч против Роберто Карбаллеса на турнире в Лондоне.

В конце первой партии ему показалось, что испанец не попал в корт на второй подаче, и 24-летний Ник направился к арбитру на вышке. «Ты прикалываешься? Мяч был в ауте на километр, в натуре. Ты что творишь? Реально, чем ты там наверху занимаешься? Это просто бред, ты прикалываешься. Я отказываюсь так играть, серьезно. Был гигантский аут, какого черта? Это просто абсурд, реальный бред. Кстати, и шапка у тебя идиотская. Даже солнца нет», – цитирует Кирьоса The Guardian.

После следующего розыгрыша он продолжил:

«Мяч был в ауте, я сваливаю. Я не собираюсь выкладываться на все сто, когда судьи ломают игру. Не хочу так играть. А потом еще спрашивают, почему я не стараюсь в половине случаев. Сет уже закончился – он дал двойную. Почему я до сих пор здесь при 5:5? Просто абсурд».

Пылкая речь была награждена предупреждением за неспортивное поведение.

Кирьос выиграл у Карбаллеса со счетом 7:6(4), 6:3.

Ранее Кирьос не был допущен до «Ролан Гаррос» из-за критики турнира.

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