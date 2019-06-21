Австралийский теннисист Ник Кирьос не успокоился на скандале в матче против Роберто Карбаллеса. Во втором круге австралиец проиграл Феликсу Оже-Альяссиму, после чего раскритиковал судей и зрителей турнира в Лондоне.

«Я знал, что некоторые решения судей будут не очень хорошими. Но некоторые оказались просто возмутительными. Не должно доходить до того, что нам с Феликсом приходится возвращать друг другу очки.

Я знаю, что произойдет дальше: ничего. Ни предупреждений, ни штрафов – ничего за их ошибки. Меня наказывают за нарушение правил, а почему их не штрафуют за отвратительное судейство? На кону стоят сотни тысяч долларов. Это не шутки. Но они считают это шуткой, потому что им ничего не будет. Я считаю это глупостью. Судья отвратительно выполняет свою работу, но я получаю штрафы, а ему хоть бы что.

Зрители видели, как я упал, как думаете? Сколько я лежал на земле? Минуты две? А они потом ухают, обзываются. Что бы вы делали? Ничего? Я играю от всего сердца, а мне приходится иметь дело с идиотами-судьями и идиотами на трибунах. Разумеется, я отвечу. Я не из тех, кто просто уйдет», – приводит Tennis365 слова Кирьоса с пресс-конференции.

Кирьос проиграл со счетом 7:6(4), 6:7(3), 5:7.

В матче первого круга Ник также был недоволен решениями судьи.

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