Аргентинец Хуан Мартин дель Потро снялся с турнира ATP в Лондоне. Теннисист получил травму правой коленной чашечки – по его словам, повреждение настолько серьезно, что может поставить крест на его карьере.

«Всем привет. Наверное, вы уже знаете, что у меня снова трещина правой коленной чашечки. Я прошел обследование, поговорил с медиками, и они сказали, что операция – лучший вариант лечения. Я спрашивал лучший вариант для здоровья в целом, а не только для тенниса, и они сказали, что лучший вариант – операция. В этом нет никаких сомнений.

Я перенесу ее завтра в Барселоне. Как вы понимаете, это тяжелый момент. Мне очень грустно снова проходить через все это. Не знаю, что будет дальше. Надеюсь, я восстановлюсь и колено заживет. Не знаю, провел ли я последний матч в карьере. Во время восстановления я смогу ясно мыслить и пойму, на что способен мой организм.

Сейчас я просто хочу сообщить об операции и поблагодарить за поддержку, любовь и за то, что придаете мне сил. Благодарю от всего сердца», – приводит слова Дель Потро его пресс-служба.

Дель Потро занимает 12-ю строчку в рейтинге ATP.

1 июля стартует Уимблдон-2019, на котором Дель Потро, к сожалению, не сыграет.

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