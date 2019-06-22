На Eurosport состоится трансляция полуфинальной игры турнира ATP в Лондоне. Вторая ракетка России Даниил Медведев сразится с Жилем Симоном из Франции.

Трансляция начнется примерно в 15:00 по Москве на Eurosport 2. По окончании Тура Словении в 16:00 она перейдет на Eurosport 1.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

Даниил выиграл уже четыре турнира ATP, в том числе один в 2019 году, но все они были на харде. У Медведева отличный шанс покорить еще одно покрытие, осталось два шага!

В другой полуфинальной паре сыграют Феликс Оже-Альяссим из Канады и Фелисиано Лопес из Испании.

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