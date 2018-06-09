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09.06.18 - Court Philippe-Chatrier
Н.Маю / ПЮ.ЭрберНиколя Маю / Пьер-Юж Эрбер
Не ранее
16:00
О.Марах / М.ПавичОливер Марах / Мате Павич
Ролан Гаррос Мужские пары • Финал
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Николя Маю / Пьер-Юж Эрбер - Оливер Марах / Мате Павич
Ролан Гаррос Мужские пары - 9 июня 2018

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Николя Маю / Пьер-Юж Эрбер – Оливер Марах / Мате Павич на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 9 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Николя Маю / Пьер-Юж Эрбер и Оливер Марах / Мате Павич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

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