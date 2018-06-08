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08.06.18 - Stade Roland Garros
Р. НадальРафаэль Надаль
Не ранее
12:00
Х. Дель ПотроХуан Мартин Дель Потро
Ролан Гаррос Мужчины • Полуфинал
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Рафаэль Надаль - Хуан Мартин Дель Потро
Ролан Гаррос Мужчины - 8 июня 2018

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Рафаэль Надаль – Хуан Мартин Дель Потро на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 8 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Рафаэль Надаль и Хуан Мартин Дель Потро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

Eurosport Player: watch Рафаэль Надаль - Хуан Мартин Дель Потро Ролан Гаррос in live video
    
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