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06.06.18 - Court Suzanne-Lenglen
М. ЧиличМарин Чилич
Не ранее
15:00
Х. Дель ПотроХуан Мартин Дель Потро
Ролан Гаррос Мужчины • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Марин Чилич - Хуан Мартин Дель Потро
Ролан Гаррос Мужчины - 6 июня 2018

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Марин Чилич – Хуан Мартин Дель Потро на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 6 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Марин Чилич и Хуан Мартин Дель Потро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

Eurosport Player: watch Марин Чилич - Хуан Мартин Дель Потро Ролан Гаррос in live video
    
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