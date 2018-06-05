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Марко Чеккинато - Новак Джокович

Ролан Гаррос Мужчины - 5 июня 2018

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Марко Чеккинато – Новак Джокович на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 5 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Марко Чеккинато и Новак Джокович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.