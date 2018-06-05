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05.06.18 - Court Suzanne-Lenglen
Завершено
6
77
1
713
М. ЧеккинатоМарко Чеккинато
Не ранее
15:00
3
64
6
611
Н. ДжоковичНовак Джокович
Ролан Гаррос Мужчины • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Марко Чеккинато - Новак Джокович
Ролан Гаррос Мужчины - 5 июня 2018

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Марко Чеккинато – Новак Джокович на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 5 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Марко Чеккинато и Новак Джокович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

Eurosport Player: watch Марко Чеккинато - Новак Джокович Ролан Гаррос in live video
    
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Александр Петров
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