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Алехандро Давидович-Фокина - Джордан Томпсон
Ролан Гаррос Мужчины - 28 мая 2019
Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Алехандро Давидович-Фокина – Джордан Томпсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 28 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Алехандро Давидович-Фокина и Джордан Томпсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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