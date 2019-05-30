Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

Й.Нисиока VS Х.Дель Потро

30 мая 2019 г. Начало после 11:00

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