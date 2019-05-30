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Ролан Гаррос
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Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Й.Нисиока
VS
Х.Дель Потро
30 мая 2019 г.
Начало после 11:00
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