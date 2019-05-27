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27.05.19 - Court 8
Р. КарбаллесРоберто Карбаллес
Не ранее
12:00
А. МюллерАлександр Мюллер
Ролан Гаррос Мужчины • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Роберто Карбаллес - Александр Мюллер
Ролан Гаррос Мужчины - 27 мая 2019

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Роберто Карбаллес – Александр Мюллер на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 27 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Роберто Карбаллес и Александр Мюллер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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