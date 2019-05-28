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Карен Хачанов - Седрик-Марсель Штебе

Ролан Гаррос Мужчины - 28 мая 2019

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Карен Хачанов – Седрик-Марсель Штебе на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 28 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Карен Хачанов и Седрик-Марсель Штебе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.