Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд

К.Хачанов VS Х.Дель Потро

3 июня 2019 г. Начало после 11:00

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