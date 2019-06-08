Первая ракетка мира Новак Джокович поскандалил с судьей на вышке во время полуфинального матча «Ролан Гаррос» против Доминика Тима и получил предупреждение за неспортивное поведение.

– Вы начинаете отсчет через секунду после того, как закончился розыгрыш, – заявил возмущенный Новак.

– По правилам полагается 25 секунд, – ответил судья.

– Да, все верно. Вы когда-нибудь играли в теннис?

– Да.

– Играли, да? То есть вы понимаете, насколько легко подать через 25 секунд после такого низкого мяча?

– Да.

– Понимаете, да? Отлично сработано.

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Часы обычно начинают отсчет времени без участия судьи, но арбитр вправе дождаться, пока окончатся аплодисменты.

Полуфинал Джоковича и Тима был прерван дождем в пятницу, но в субботу теннисисты также не смогли доиграть.

На момент последней остановки матча счет составлял 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 4:1 в пользу Тима.

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