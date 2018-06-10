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10.06.18 - Stade Roland Garros
М.Ниномия / Э.ХодзумиМакото Ниномия / Эри Ходзуми
Не ранее
12:00
Б.Крейчикова / К.СиняковаБарбора Крейчикова / Катерина Синякова
Ролан Гаррос Женские пары • Финал
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Перед матчем

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Макото Ниномия / Эри Ходзуми - Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Ролан Гаррос Женские пары - 10 июня 2018

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Макото Ниномия / Эри Ходзуми – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 10 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Макото Ниномия / Эри Ходзуми и Барбора Крейчикова / Катерина Синякова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

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