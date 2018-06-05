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05.06.18 - Court Philippe-Chatrier
Завершено
6
6
С. СтивенсСлоан Стивенс
Не ранее
15:00
3
1
Д. КасаткинаДарья Касаткина
Ролан Гаррос Женщины • 1/4 финала
СеткиРейтинг WTAСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Слоан Стивенс - Дарья Касаткина
Ролан Гаррос Женщины - 5 июня 2018

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Слоан Стивенс – Дарья Касаткина на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 5 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Слоан Стивенс и Дарья Касаткина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

Eurosport Player: watch Слоан Стивенс - Дарья Касаткина Ролан Гаррос in live video
    
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Данил Тармасинов
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18:42

Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.

18:42 

Очень обидно завершила турнир Дарья Касаткина, ничего не получилось у нее в этом матче.

Дарья Касаткина, «Ролан Гаррос» 2018
18:42 

В полуфинале Слоан сыграет с соотечественницей Мэдисон Киз.

18:40 

Русская теннисистка сделала 25 невынужденных ошибок, у Слоан – 18.

18:40 

Стивенс выиграла 77% мячей со второй подачи, результат Дарьи – 35%.

18:40 

В матче открытого чемпионата Франции Дарья Касаткина уступила 10-й сеяной американке Слоан Стивенс – 3:6, 1:6.

18:38

И всё, гейм, сет и матч за Слоан Стивенс.

18:37 

Все валится из рук у Касаткиной – просто пуляет мячи в низ сетки. 15:40, два матчбола.

18:36

И двойная ошибка у Касаткиной, все из рук валится. 15:30.

18:35 

Слоан доскользила к укороченному Дарьи, русская теннисистка сыграла в защите, но свечу Касаткиной перехватила Стивенс. По пятнадцати.

18:34

И тут же приправляет все двумя сочными подачами. 5:1 – американке остался один гейм до победы.

18:34 

30:15 – без сюрпризов начинает гейм Слоан Стивенс. Без шансов для Дарьи.

18:33 
Дарья Касаткина, «Ролан Гаррос» 2018»
18:30

Ох. Даша отлично попала в коридор, но Стивенс еще лучше добежала до мяча и попала в открытый корт. 4:1 – второй брейк американки.

18:29 

Снова ошибка при ударе справа – 13:8 по фейлам с форхенда, больше у Касаткиной. Но в счете – ровно.

18:29 

В восьмерку играли обе теннисистки, Дарья внезапно бросила укороченный, Слоан к такому не была готова. 40:30.

18:27 

Вышла к сетке Касаткина, вытащила туда же соперницу, но с обводящим и направлением удара уже не угадала. 15:30.

18:26 

Стивенс расслабленно сыграла и решила, что позволит себе этот удар в аут с хавкорта. По пятнадцати.

18:25

На миноре провела этот гейм Дарья Касаткина и отдала его под ноль. 3:1 – ведет американка.

18:24 

Сорвала удар справа по диагонали Касаткина, откровенно он у нее не получился. 30:0.

18:23 

Даша усиленно оборонялась, но с мощными форхендами Слоан все же не справилась. 0:15.

18:21

Стивенс забирает еще один виннерс и делает брейк на старте второго сета. 2:1 в ее пользу.

18:21 

Второй раз подряд угодила в точку у боковой линии Даша, но теперь уже не попала в корт. Арбитр подтвердил – 15:40, брейк-поинты для Стивенс.

18:20 

Оп, в обмене ударами Даша выпустила мяч в аут с форхенда. 15:30, так-так.

18:19 

Даша угодила четко в боковую линию, это смутило американку, она выстрелила в трос. 15:0.

18:18

И все же в каких-то моментах Слоан собирается и выдает четкие удары. 1:1 во втором сете.

18:17 

Вновь Стивенс атаковала, Касаткина изо всех сил защищалась и Слоан ошиблась в последнем ударе. Ровно.

18:16 

Ого, с трудом справлялась Касаткина с атаками соперницы, бросила высокий мяч под заднюю линию в защите, Стивенс пробила в аут полусвечей. Ровно!

18:15 

У Стивенс четкая подача, которая попала точно в центральную линию. 40:15.

18:13 

Облажалась при обмене ударами Стивенс – по пятнадцати на ее подаче. Несложный мяч был, в общем-то.

18:12

Впечатляющий обратный кросс Даши, которым она ловит соперницу на противоходе. 1:0 в ее пользу.

18:11 

Прием навылет прошел у Стивенс на второй подаче Касаткиной – 40:15.

18:10 

Касатик чуть-чуть не выронила мяч за линию, арбитр спустился и показал, что удар был в поле. 30:0 на подаче русской.

18:09 
18:07

И все же сет остается за Слоан Стивенс – 6:3 в пользу американки.

18:06 

40:30 и геймбол – Даша шлепнула ракетку об землю, она тут же отскочила ей в руки.

18:05 

Невероятный укороченный от американской теннисистки, Касаткина даже не побежала к мячу. 30:15.

18:04 

По пятнадцати – Даша не согласна с тем, что Слоан подает на первую партию.

18:03

Ах, и все же на втором брейк-поинте посыпалась Касаткина, не справилась с ударом и чихнула в аут. 5:3 – подача за Стивенс.

18:02 

Очень важный мяч взяла Даша – на брейк-поинте бросила укороченный, угадала направление удара Слоан и четко попала обводящим. 27 ударов в ралли, но все же 40:40.

18:00 

Ой, неужели двойную ошибку допустила Даша? При счете больше, как же так. Вновь 40:40.

17:59 

Снова та же ситуация – сначала одна молодец, потом другая. Третье 40:40 в гейме.

17:58 

Сначала Касаткина атаковала и убила мяч ударом в угол, затем на геймболе Стивенс расшвыряла соперницу, вошла в корт и прикончила розыгрыш. Ровно.

17:56 

А теперь сама Дарья сильно пробила по мячу и ошиблась по длине. Ровный счет.

17:56 

40:15 – Стивенс навязывает Даше свою игру, но сейчас выпустила мяч за линию.

17:55 

30:0 – как классно заиграла Касаткина, всегда бы так!

17:52

Вела игру Касаткина на брейк-поинте, остро атаковала, в какой-то момент просто держала мяч в игре и дождалась ошибки. 4:3 – вернула подачу Даша!

17:50 

За линию выбрасывает очередной мяч Даша – седьмая невынужденная у нее, 6 у Слоан, 30:30.

17:49 

Отличный укороченный бросила Дарья, Слоан успела, Касатик тоже добежала до ответа американки и подкинула четкую свечу. По пятнадцати.

17:48

4:2 – в нужные моменты Даша прибавляет, но необходимо еще сильнее.

17:47 

Очень остро играли обе теннисистки, Даша ответила на ракетку Слоан и получила смэш. 40:30.

17:46 

Стивенс вела игру и четко пробила в противоход, Даша даже не побежала за мячом. 30:15.

17:45 

30:0 – интересно, что на своей подаче до проигранного гейма Даша выглядела уверенно.

17:44

Но Стивенс тут же подключила подачу и идеально взяла геймбол и решающее очко. 4:1 в ее пользу!

17:43 

Ровно – затащила соперницу в борьбу русская теннисистка.

17:41 

Долгий розыгрыш, и Даша запускает мяч в аут ударом с форхенда. 30:15. 14 ударов было в ралли!

17:40 

Слабо пробила Стивенс, мяч еле долетел до сетки. По пятнадцати на ее подаче.

17:39

Под ноль отдала подачу Дарья Касаткина, почти все сама проиграла – 1:3, брейк Стивенс.

17:39 

Глубоко играла Касаткина, выпустила мяч за заднюю линию и привезла три брейк-поинта. 0:40.

17:38 

И 0:30 – теперь ошиблась Даша. Опасно и боязно.

17:38 

Затерзала соперницу обратными кроссам Слоан, Касаткина спасла мяч на хавкорт, но Стивенс убила розыгрыш после обводящего. 0:15.

17:37 
17:35

Не успевает к мячу русская теннисистка на приеме – 2:1, Стивенс повела в счете.

17:35 

С приема стреляет в аут Даша – 40:15 на подаче американки.

17:34 

Вновь с 30:0 начинает Слоан – без борьбы пока проходит начало матча.

17:33

1:1 – отлично провела гейм Дарья Касаткина и забрала подачу.

17:33 

40:15 – симпатично атакует Дарья и забирает два геймбола.

17:32 

30:0 – уверенно подает Дарья Касаткина.

17:29

1:0 – в два мяча разобралась с ровным счетом Стивенс и повела в первом сете.

17:29 

40:40 – классно затягивает игру Дарья Касаткина.

17:28 

Дарья Касаткина встречается со Слоан Стивенс. Первой подает американка!

17:28 

Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим теннис!

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