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Слоан Стивенс - Дарья Касаткина
Ролан Гаррос Женщины - 5 июня 2018
Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Слоан Стивенс – Дарья Касаткина на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 5 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Слоан Стивенс и Дарья Касаткина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Даша впервые попала в четвертьфинал на турнире «Большого шлема» и уже хочет в 1/2.
Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.
Очень обидно завершила турнир Дарья Касаткина, ничего не получилось у нее в этом матче.
В полуфинале Слоан сыграет с соотечественницей Мэдисон Киз.
Русская теннисистка сделала 25 невынужденных ошибок, у Слоан – 18.
Стивенс выиграла 77% мячей со второй подачи, результат Дарьи – 35%.
В матче открытого чемпионата Франции Дарья Касаткина уступила 10-й сеяной американке Слоан Стивенс – 3:6, 1:6.
И всё, гейм, сет и матч за Слоан Стивенс.
Все валится из рук у Касаткиной – просто пуляет мячи в низ сетки. 15:40, два матчбола.
И двойная ошибка у Касаткиной, все из рук валится. 15:30.
Слоан доскользила к укороченному Дарьи, русская теннисистка сыграла в защите, но свечу Касаткиной перехватила Стивенс. По пятнадцати.
И тут же приправляет все двумя сочными подачами. 5:1 – американке остался один гейм до победы.
30:15 – без сюрпризов начинает гейм Слоан Стивенс. Без шансов для Дарьи.
Ох. Даша отлично попала в коридор, но Стивенс еще лучше добежала до мяча и попала в открытый корт. 4:1 – второй брейк американки.
Снова ошибка при ударе справа – 13:8 по фейлам с форхенда, больше у Касаткиной. Но в счете – ровно.
В восьмерку играли обе теннисистки, Дарья внезапно бросила укороченный, Слоан к такому не была готова. 40:30.
Вышла к сетке Касаткина, вытащила туда же соперницу, но с обводящим и направлением удара уже не угадала. 15:30.
Стивенс расслабленно сыграла и решила, что позволит себе этот удар в аут с хавкорта. По пятнадцати.
На миноре провела этот гейм Дарья Касаткина и отдала его под ноль. 3:1 – ведет американка.
Сорвала удар справа по диагонали Касаткина, откровенно он у нее не получился. 30:0.
Даша усиленно оборонялась, но с мощными форхендами Слоан все же не справилась. 0:15.
Стивенс забирает еще один виннерс и делает брейк на старте второго сета. 2:1 в ее пользу.
Второй раз подряд угодила в точку у боковой линии Даша, но теперь уже не попала в корт. Арбитр подтвердил – 15:40, брейк-поинты для Стивенс.
Оп, в обмене ударами Даша выпустила мяч в аут с форхенда. 15:30, так-так.
Даша угодила четко в боковую линию, это смутило американку, она выстрелила в трос. 15:0.
И все же в каких-то моментах Слоан собирается и выдает четкие удары. 1:1 во втором сете.
Вновь Стивенс атаковала, Касаткина изо всех сил защищалась и Слоан ошиблась в последнем ударе. Ровно.
Ого, с трудом справлялась Касаткина с атаками соперницы, бросила высокий мяч под заднюю линию в защите, Стивенс пробила в аут полусвечей. Ровно!
У Стивенс четкая подача, которая попала точно в центральную линию. 40:15.
Облажалась при обмене ударами Стивенс – по пятнадцати на ее подаче. Несложный мяч был, в общем-то.
Впечатляющий обратный кросс Даши, которым она ловит соперницу на противоходе. 1:0 в ее пользу.
Прием навылет прошел у Стивенс на второй подаче Касаткиной – 40:15.
Касатик чуть-чуть не выронила мяч за линию, арбитр спустился и показал, что удар был в поле. 30:0 на подаче русской.
И все же сет остается за Слоан Стивенс – 6:3 в пользу американки.
40:30 и геймбол – Даша шлепнула ракетку об землю, она тут же отскочила ей в руки.
Невероятный укороченный от американской теннисистки, Касаткина даже не побежала к мячу. 30:15.
По пятнадцати – Даша не согласна с тем, что Слоан подает на первую партию.
Ах, и все же на втором брейк-поинте посыпалась Касаткина, не справилась с ударом и чихнула в аут. 5:3 – подача за Стивенс.
Очень важный мяч взяла Даша – на брейк-поинте бросила укороченный, угадала направление удара Слоан и четко попала обводящим. 27 ударов в ралли, но все же 40:40.
Ой, неужели двойную ошибку допустила Даша? При счете больше, как же так. Вновь 40:40.
Снова та же ситуация – сначала одна молодец, потом другая. Третье 40:40 в гейме.
Сначала Касаткина атаковала и убила мяч ударом в угол, затем на геймболе Стивенс расшвыряла соперницу, вошла в корт и прикончила розыгрыш. Ровно.
А теперь сама Дарья сильно пробила по мячу и ошиблась по длине. Ровный счет.
40:15 – Стивенс навязывает Даше свою игру, но сейчас выпустила мяч за линию.
30:0 – как классно заиграла Касаткина, всегда бы так!
Вела игру Касаткина на брейк-поинте, остро атаковала, в какой-то момент просто держала мяч в игре и дождалась ошибки. 4:3 – вернула подачу Даша!
За линию выбрасывает очередной мяч Даша – седьмая невынужденная у нее, 6 у Слоан, 30:30.
Отличный укороченный бросила Дарья, Слоан успела, Касатик тоже добежала до ответа американки и подкинула четкую свечу. По пятнадцати.
4:2 – в нужные моменты Даша прибавляет, но необходимо еще сильнее.
Очень остро играли обе теннисистки, Даша ответила на ракетку Слоан и получила смэш. 40:30.
Стивенс вела игру и четко пробила в противоход, Даша даже не побежала за мячом. 30:15.
30:0 – интересно, что на своей подаче до проигранного гейма Даша выглядела уверенно.
Но Стивенс тут же подключила подачу и идеально взяла геймбол и решающее очко. 4:1 в ее пользу!
Ровно – затащила соперницу в борьбу русская теннисистка.
Долгий розыгрыш, и Даша запускает мяч в аут ударом с форхенда. 30:15. 14 ударов было в ралли!
Слабо пробила Стивенс, мяч еле долетел до сетки. По пятнадцати на ее подаче.
Под ноль отдала подачу Дарья Касаткина, почти все сама проиграла – 1:3, брейк Стивенс.
Глубоко играла Касаткина, выпустила мяч за заднюю линию и привезла три брейк-поинта. 0:40.
И 0:30 – теперь ошиблась Даша. Опасно и боязно.
Затерзала соперницу обратными кроссам Слоан, Касаткина спасла мяч на хавкорт, но Стивенс убила розыгрыш после обводящего. 0:15.
Не успевает к мячу русская теннисистка на приеме – 2:1, Стивенс повела в счете.
С приема стреляет в аут Даша – 40:15 на подаче американки.
Вновь с 30:0 начинает Слоан – без борьбы пока проходит начало матча.
1:1 – отлично провела гейм Дарья Касаткина и забрала подачу.
40:15 – симпатично атакует Дарья и забирает два геймбола.
30:0 – уверенно подает Дарья Касаткина.
Даша впервые попала в четвертьфинал на турнире «Большого шлема» и уже хочет в 1/2.
1:0 – в два мяча разобралась с ровным счетом Стивенс и повела в первом сете.
40:40 – классно затягивает игру Дарья Касаткина.
Дарья Касаткина встречается со Слоан Стивенс. Первой подает американка!
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим теннис!