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27.05.19 - Court 4
Д. Гатто-МонтиконеДжулия Гатто-Монтиконе
Не ранее
12:00
С. КенинСофиа Кенин
Ролан Гаррос Женщины • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Джулия Гатто-Монтиконе - Софиа Кенин
Ролан Гаррос Женщины - 27 мая 2019

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Джулия Гатто-Монтиконе – Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 27 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Джулия Гатто-Монтиконе и Софиа Кенин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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