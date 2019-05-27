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Каролин Возняцки - Вероника Кудерметова

Ролан Гаррос Женщины - 27 мая 2019

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Каролин Возняцки – Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 27 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Каролин Возняцки и Вероника Кудерметова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.