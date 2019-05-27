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27.05.19 - Court Philippe-Chatrier
К. ВозняцкиКаролин Возняцки
Не ранее
12:00
В. КудерметоваВероника Кудерметова
Ролан Гаррос Женщины • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Каролин Возняцки - Вероника Кудерметова
Ролан Гаррос Женщины - 27 мая 2019

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Каролин Возняцки – Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 27 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Каролин Возняцки и Вероника Кудерметова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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