28.05.19 - Stade Roland Garros
А. СоболенкоАрина Соболенко
Не ранее
12:00
Д. ЦибулковаДоминика Цибулкова
Ролан Гаррос Женщины • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Арина Соболенко - Доминика Цибулкова
Ролан Гаррос Женщины - 28 мая 2019

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Арина Соболенко – Доминика Цибулкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 28 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Арина Соболенко и Доминика Цибулкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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